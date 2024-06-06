توقيع الكشف الطبي على 889 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 889 حالة ، خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفرجانى إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 158 حالة جراحة، و321 حالة أطفال، و 178 باطنة، و 45 نساء،و 43 أسنان، و 99 جلدية، 45 تنظيم أسرة، وإجراء 155 تحليلاً متنوعاً، و3 حالات أشعة عادية، 85 كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردداً .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اكد استمرار جهود مديرية الصحة ، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال شهر ابريل الماضي، تم إجراء 38 ألف و 776 تحليلا متنوعا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، وتقديم 7524 خدمة تحاليل طبية بالمعامل التابعة للإدارات الصحية، مشدداً على تكثيف المرور والمتابعة لمعامل المستشفيات والوحدات الصحية و متابعة انتظام سير العمل و الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل، أنه تم إجراء تحاليل متنوعة شملت( عينة أغذية- عينة مياه شرب، عينة صرف صحى- غسيل كلوى- صورة دم كاملة - تحليل غازات دم وأملاح - تحليل فيروسات- فحص ميكروسكوبي- مزارع درنية )، كما تم إصدار 1117 شهادة صحية، مضيفة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.