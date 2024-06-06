أساطير أكثر شيوعًا حول السرطان.. ما لا تعرفه عن علم الأورام

كيف ينشأ علم الأورام، ولماذا لم يخترعوا بعد أدوية ضد السرطان والأهم من ذلك كيفية حماية نفسك منه، يدحض المنتدى الطبي الأساطير الأكثر شعبية حول المرض.

السرطان غير قابل للشفاء

من ناحية، هذه أسطورة، ومن ناحية أخرى، الجانب المظلم من الواقع والسرطان ليس مرضا واحدا، ولكنه مجموعة كاملة من أمراض الأورام التي يمكن أن تؤثر على مختلف أعضاء وأنظمة الجسم.

ويعرف حوالي 100 نوع من الأورام الخبيثة: ولكل منها خصائصه الفردية وطرق تطوره. لذلك، من الأسهل لنا اليوم إرسال شخص إلى القمر واستعمار المريخ بدلا من التوصل إلى علاج عالمي للسرطان.

دعونا نعطي مثالا على سرطان الغدد الليمفاوية، في المصطلحات غير الطبية - هذه أورام خبيثة في الجهاز اللمفاوي وهناك مجموعتان كبيرتان من الأورام اللمفاوية - سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين.

وعلى وجه الخصوص، يغطي الأخير أكثر من 60 نوعا: فهي تأتي من خلايا مختلفة، ويمكن أن يكون لها أسباب مختلفة ويتم علاجها بطرق مختلفة تماما.





يتراوح معدل النجاح في علاج الأورام اللمفاوية غير هودجكين من 20-90٪ ومن المستحيل تبديد هذه الأسطورة حتى النهاية، لأن نجاح العلاج المتاح اليوم يعتمد على العديد من العوامل.

بالطبع، بالنسبة للكثيرين، يبدو هذا التشخيص أسوأ من عقوبة الإعدام ومع ذلك، ينفق العالم الآن مليارات الدولارات على البحوث، التي تساهم نتائجها في نجاح كبير في علاج الأورام.





يموت مرضى السرطان في كثير من الأحيان

اليوم هي أسطورة، لسوء الحظ، قد تصبح حقيقة واقعة في العقود القادمة وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية، يموت معظم الناس بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وعلى سبيل المثال، في عام 2016، حدثت 15.8 مليون حالة وفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتحتل أمراض السرطان المرتبة الثانية من حيث الوفيات في العالم. في عام 2018، كان معدل الوفيات المتوقع بسبب السرطان حوالي 9 ملايين ونصف مليون حالة.





ولكن هناك أيضا أخبار جيدة: منذ عام 1991، انخفضت الوفيات الناجمة عن السرطان بأكثر من 25٪ وعلى سبيل المثال، انخفضت الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة لدى الرجال بنسبة 45٪، لدى النساء - بنسبة 21٪ من عام 2002 إلى عام 2015.





السرطان لا يظهر نفسه في المراحل الأولى

في الواقع، كل شيء نسبي في كثير من الأحيان، يأتي المرضى في مراحل مشتركة، في وقت متأخر. لسوء الحظ، لا يرى الكثير من الناس الطبيب على الفور عند ظهور أي أعراض، مما يفسرها بعوامل مختلفة.

على سبيل المثال، يعزى التعب المزمن وزيادة النعاس إلى الإجهاد المفرط في العمل، وتعزى حكة الجلد إلى الحساسية، ويعزى السعال لفترات طويلة إلى نزلات البرد من أجل التشخيص المبكر، تم تطوير برامج فحص لمختلف الفئات السكانية في العالم، ويلعب طبيب الأسرة دورا كبيرا ومهما، بالإضافة إلى موقف مسؤول تجاه صحته.





السرطان موروث

يحدث السرطان عادة بسبب طفرة الجينات التي تحدث عشوائيا في خلية واحدة أو أكثر من خلايا الجسم.

تسمى هذه التغييرات الطفرات الجسدية ويمكن أن تحدث كنتيجة طبيعية للشيخوخة أو تلف الحمض النووي للخلية لأسباب مختلفة.

والطفرات المكتسبة موجودة فقط في خلايا معينة من الجسم، ولا تنتقل من الآباء إلى الأطفال أي أن الجينات التي ولدوا بها يمكن أن تسهم في خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



في نسبة صغيرة من الناس، يحدث المرض بسبب نوع آخر من الطفرات - الوراثية وعادة ما تنتقل هذه الطفرات من أحد الوالدين أو كليهما وهي موجودة في كل خلية من خلايا الجسم تقريبا.



أي أنه ليس كل من لديه مثل هذه الطفرات الجينية الوراثية سيصاب بالسرطان في 100٪ من الحالات الاختبارات الجينية متاحة بالفعل في العالم ويوصى بها للأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان في أسرهم.





يمكن الإصابة بالسرطان

السرطان ليس ARVI أو حتى فيروس نقص المناعة البشرية لذلك، إذا كنت تعيش في نفس الغرفة مع شخص مصاب بأي سرطان، فلن تتمكن من الإصابة بنسبة 100٪.





لا توجد الوقاية من السرطان

هذه أهم أسطورة وخطأ كبير جدا. اليوم، يركز جميع العلماء في العالم ليس فقط على زيادة معدل البقاء على قيد الحياة للمرضى، ولكن أيضا على الوقاية من السرطان.





بالطبع، لا يمكن الوقاية من جميع أنواع السرطان، ولن يقدم أحد ضمانا بنسبة 100٪ بأن الشخص لن يتم تشخيص إصابته بالورم أبدا. لكن الوقاية تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.