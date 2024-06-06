الحوثيين: نفذنا عمليتين مشتركتين مع المقاومة العراقية ضد سفينتين تحملان معدات عسكرية

أعلن المتحدث الرسمي لأنصار الله اليمنية جماعة الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، تفاصيل عمليتين عسكريتين مشتركتين، مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا.

وقال متحدث الحوثيين في بيانه: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ الأولى استهدفت سفينتينِ كانتا تحملانِ معداتٍ عسكريةً فى ميناءِ حيفا، والثانيةُ استهدفتْ سفينةً انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى ميناءِ حيفا في فلسطينَ المحتلة.

وقدْ نُفذتِ العمليتانِ بعددٍ من المسيراتِ وكانتِ الإصابةُ بعونِ الله دقيقة.

وأضاف: أنَّ عمليةَ ميناءِ حيفا المشتركةَ تأتي رداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ رفح وإن على العدوِّ الإسرائيليِّ توقُّعَ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ المشتركةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ وحتى يتوقفَ عدوانُه الإجراميُّ الوحشيُّ ويَرفعَ حصارَه عن إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وأكد المتحدث: على أن القواتِ اليمنيةَ تدعو كل الجيوشِ العربيةِ إلى المشاركةِ في عملياتِ الإسنادِ للمقاومةِ الفلسطينيةِ تأديةً للواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ.