الاتحاد العربى يختار تقرير الوفد أفضل تقرير وينشره على موقعه الرسمى

الصلب العالمية : العز أكبر الشركات العربية المنتجة للصلب

أكد أحدث تقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية، الذي صدر في 6 يونيو 2024 ويشمل قائمة بأكبر الشركات المنتجة للصلب وترتيبها حسب إنتاج عام 2023، أن مجموعة حديد عز أحتلت المركز الأول عربياً بإنتاج بلغ 6.2 مليون طن.



جاءت شركة حديد سابك بالسعودية فى المركز الثانى بإنتاج 5.5 مليون طن ثم جاءت شركة الامارات للصلب في الترتيب الثالث بإنتاج 3.2 مليون طن.



كان الموقع الرسمى الوحيد للإتحاد العربى للصلب قد أختار تقرير الوفد كأفضل تقرير صحفى متخصص عن صناعة الصلب لعام 2023 والذى نشر فى الثانى عشر من نوفمبر الماضى 2023 على الموقع الرسمى للوفد وقام بنشره كاملا على صفحته الرئيسية ،و" والوفد " تعيد نشر التقرير ..



إذا أردت أن تنظر إلى النمو الاقتصادي فى أي بلد، ابدأ بالنظر إلى النمو فى صناعة الصلب فى هذا البلد أولا.. تلك الجملة قالها رئيس مجموعة العز للصلب المهندس أحمد عز خلال الجلسه الإفتتاحيه لقمة الصلب العربى ال ” 16″ والتى إستضافتها القاهره فى الفتره من 29 إلى 31اكتوبر من العام الحالى 2023 بحضور أكثر من 250 شخصيه صناعيه عربيه ودولية.

جملة أحمد عز لها دة دلالات مهمه نذكرها قبل الخوض فى عدة نقاط ساخنه أخرى، الدلاله الأولى، أن الصناعه بوجه عام وصناعة الصلب بوجه خاص هى محور أى تنميه فى اى بلد بما فيها البلدان الصناعيه الكبرى ، والدلاله الثانيه هى مدى تأثير الصناع فى إحداث أى تنميه، والدلاله الثالثه، هى دور القطاع الخاص والإستثمار الصناعى فى التنميه.

وعندما يتحدث صناع مصريون وعرب فى محفل إقليمى كبير يضم كبار صناع الصلب فى الوطن العربى ويحضره شخصيات دوليه فيجب أن نتوقف كثيرا عند حديثهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدوان الإسرائيلى البرى الغاشم على أهل غزه المحاصرة برا وبحرا وجوا ونتوقف عند عدة حقائق بالغة الأهمية كشفت عنها قمة الصلب العربى ونسردها فى السطور التالية:

الحقيقه الأولى:

مصر أول من اكتشف صناعة الصلب عربيا

استوقفتنى كثيرا جملة ذكرها رئيس الاتحاد العربى الأسبق رئيس مجموعة العز للصلب أحمد عز عندما قال إن مصر عرفت صناعة الصلب من عام 1917 ،مع إن كثيرون جدا يظنون أن صناعة الصلب بشكل حقيقى بدأت فى مصر مع تكوين شركة الحديد والصلب المصريه ،ولكن الحقيقه كما ذكرها أحمد عز أن صناعة الصلب بدأت مع ظهور إسم الجيولوجى لبيب نسيم عام 1917 واكتشف اول خامات الحديد بجنوب مصر بأ سوان وبالبحث فى مؤلف ” رواد التعدين فى مصر ” للأستاذ الدكتور محمد رجائى والصادر عن الجمعيه العربيه للتعدين والبترول عام 1912 وجدنا أن لبيب نسيم ومعه المهندس حسن حلمى ،وادواردو الألفى ، ومصطفى عزت هم من الرواد الأوائل لصناعة التعدين فى مصر وجميعهم نال درجات علميه مرموقه سواء من جامعات انجلترا وألمانيا بجانب جامعة فؤاد الأول ،أما لبيب نسيم فهو الذى ينبغى التوقف عنده لأنه يعد اول مصرى يأخذ ترخيصا بإستخراج أكاسيد الحديد المنتشره حول أسوان ،ويعد لبيب نسيم أيضا من أقدم الباحثين عن المعادن فى مصر وأشدهم إهتماما بها ،ووضع كتبا عديده عن هذه الصناعه ،ودرس القوانين المتعلقه بالمناجم والمحاجر فى العديد من البلدان ،وإشترك فى وضع قانون المناجم الجديد عام 1956،وكانت تساعده بنته وتدعى ” جير ترود وهى اول فتاه مصريه تتخرج فى قسم الجيولوجيا بجامعة فؤاد الأول عام 1939 ،وكانت جير ترود إبنة لبيب نسيم هى اول إمرأه تحصل على الماجستير من نفس الجامعه ،ثم سافرت لندن وحصلت على درجة الدكتوراه فى الجيولوجيا ،وظلت تساعد والدها فى العمل المناجم والمحاجر بالصحراء الشرقيه .

بعد لبيب نسيم تم إنشاء شركة النحاس المصريه عام 1935 ثم شركة الدلتا عام 1947 ،ثم شركة ابو زعبل الاهليه عام 1948 ،ثم مصنع 9 الحربى ،ثم مصنع الحديد والصلب بحلوان .

الحقيقه الثانية:



مصنع الأهليه يثبت أن العرب لم يكونوا أعداء للسامية



من بين الرسائل ،أو الحقائق التى ذكرها المهندس أحمد عز فى قمة الصلب العربى والتى تتعلق بتأثير الصناعه لا سيما صناعة الصلب على شتى مناحي الحياه أن فكرة إنشاء الشركه الاهليه للصلب بابو زعبل كانت من قبل قبيله عربيه يهوديه قدمت من الشام إلى مصر فى أربعينيات القرن الماضى وهو ما يثبت أننا لم نكن يوما معادين للساميه ! وإضافة لما ذكره “عز ” نضيف ونقول ، أن الشركه الاهليه بأبو زعبل أثبتت دور صناعة الصلب بقوه فى التنميه وبناء المشروعات القوميه الكبرى منذ تاريخ نشأتها عندما بدأت العمل بأستخدام الافران المفتوحه لصهر الخرده الناتجه عن مخلفات الحرب العالميه الثانيه -قبل وبعد التأميم – ،والدور الوطنى الكبير الذى لعبته فى بناء حوائط الصواريخ بطول الجبهه من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا ، ودشم الطائرات ،وبناء السد العالى .وكما يقول الكيميائي سعيد أيوب احد رؤساء الشركه السابقين أن الشركه الاهليه بابو زعبل كانت تقدم خبراتها فى الستينات كشركه رائده فى صناعة الصلب للدول العربيه ومنها شركة الحديد الأردنيه – مفلح وشركاه وذلك بتدريب بعض الفنيين داخل الشركه ، وكان العدو الصهيونى يرى أن الشركه الاهليه تشكل خطرا عليه فقد قام فى الثانى عشر من فبراير عام 1970 بقصفها إبان حرب الإستنزاف وكان الشركه يتواجد بها فى هذا الوقت نحو 1300 عامل وبعدها انشد صلاح جاهين قائلا :

إحنا العمال اللى إتقتلوا قدام المصنع فى ابو زعبل بنغنى للدنيا ونتلو عناوين جرانين المستقبل !!

الحقيقه الثالثة:

فلسطين عربية ورفض الاعتداءات الوحشيه على غزة



سيسجل التاريخ أن صناع الصلب العرب وهم من أهم محاور التنميه فى كل البلدان العربيه دون إستثناء قد أجمعوا فى صوت واحد ،وبروح واحده وتوقيت واحد خلال القمه التى جمعتهم بالقاهره يوم 29 اكتوبر من عام 2023 على إدانتهم ورفضهم التام للعدون البربرى الغاشم الذى تشنه إسرائيل على الشعب العربى فى غزه المحاصره ،ووصف أحمد عز فى كلمته أمام أكثر من 250 شخصيه عربيه ودوليه مشاركه فى فاعليات قمة الصلب العربى أن ما تفعله إسرائيل ليس ضد المواثيق الدوليه ،فحسب وأنما يمتد ليخترق القواعد الإنسانيه !!

الحقيقه الرابعة:

مصر يتوافر بها كل فرص الاستثمار الحقيقى



أجمع صناع الصلب العرب فى مناقشتها سواء الجانبية أو خلال جلسات القمة أن مصر دون أى وقت مضى يتوافر بها كل مقومات فرص الإستثمار الحقيقى ، فهناك طرق أصبحت ممهده ، وبنيه أساسيه قوية، ومناطق صناعيه يتم ترفيقها بسرعه لم تشهدها مصر من قبل ، وفوق ذلك كله هناك قياده سياسيه محفزه ومشجعه على الاستثمار فى كل القطاعات سواء الإنتاجيه، أو التصنيعية أو الخدمية، أو اللوجستية