بايدن: بوتين غير مهذب ودكتاتور وأثار قلقي منذ 40 عاماً

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على عدم استخدام الأسلحة الأميركية لضرب موسكو أو الكرملين بعد أن سمح لأوكرانيا باستخدامها في روسيا خلال مقابلة حصرية مع شبكة ABC الإخبارية.



وعند سؤاله عن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الليل التي قال فيها إن "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لشن ضربات على الأراضي الروسية هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، وصف بايدن بوتين بأنه "ليس رجلاً محترماً... إنه دكتاتور".

وقال: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عاماً. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عاماً. إنه ليس رجلاً محترماً". وأضاف: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع استمرار هذا الهجوم"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

"لن نسمح باستخدام أسلحتنا لضرب الكرملين"

كذلك أوضح أن منح كييف أسلحة يأتي لضرب موسكو، أو ضرب الكرملين، أو مهاجمته عبر الحدود فقط، حيث يتعرض الأوكرانيون لنيران كثيفة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأسلحة الأميركية الصنع قد استخدمت بالفعل في روسيا منذ أن وقع على استخدامها، لم يرد الرئيس بشكل مباشر، لكنه أوضح أنه لن يُسمح باستخدامها لاستهداف العاصمة الروسية أو مقر الحكومة.

كما أضاف بايدن أنه لن "يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود عندما... نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا، ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".

ذكرى النورماندي

ويزور بايدن فرنسا لإحياء ذكرى اليوم الذي اقتحمت فيه قوات الحلفاء شواطئ نورماندي عام 1944، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سقوط ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت لاحق الخميس، يعتزم بايدن الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة المجهود الحربي.

يذكر أن مسؤولا غربياً كشف في وقت سابق أن أوكرانيا استخدمت أسلحة أميركية لتوجيه ضربات داخل روسيا في الأيام الأخيرة.

وقد تم استخدام الأسلحة بموجب توجيهات تمت الموافقة عليها مؤخرًا من الرئيس بايدن، تسمح باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب الداخل الروسي لغرض محدود هو الدفاع عن خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

ضرب القوات الروسية

ويسمح توجيه بايدن باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، لضرب القوات الروسية التي تهاجم أو تستعد للهجوم.

في حين قال مسؤولون أميركيون إن هذا التوجيه لا يغير سياسة الولايات المتحدة، التي توجه أوكرانيا بعدم استخدام نظام الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (ATACMS)، وغيرها من الذخائر التي توفرها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أوكرانيون كثفوا من دعواتهم للولايات المتحدة، للسماح لقوات كييف بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تنطلق من الأراضي الروسية.

ووفقاً لتقرير صدر في 3 يونيو عن معهد دراسات الحرب، فقد ضربت القوات الأوكرانية بطارية دفاع جوي روسية من طراز أس-300/400 في بيلغورود أوبلاست، باستخدام نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو "هايمرس" (HIMARS) على الأرجح يوم 10 أو 2 يونيو.

وذكر المعهد أن نظام الدفاع الجوي كان يقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا من خط الجبهة الحالي في شمال خاركيف، التي تقع ضمن نطاق نظام "هايمرس".







