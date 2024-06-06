تحالف ستار العالمي يحتفل بعقد من التميز في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو

احتفل تحالف ستار العالمي، التحالف الرائد عالميًا لشركات الطيران، وشركات الطيران الأعضاء البالغ عددها 23 شركة، بمرور عقد على بدء التشغيل في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو، المعروف أيضًا باسم مركز تحالف ستار.

ويُعد مركز تحالف ستار بمثابة بوابة رئيسية لشبكة وجهات التحالف العالمية التي تضم 44 وجهة في 23 دولة، و تسيّر شركات الطيران الأعضاء في التحالف حاليًا أكثر من 120 رحلة يوميًا من هذا المركز المميز.



وبهذه المناسبة، تم تقديم وجبات خفيفة مجانية للمسافرين على رحلات شركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار العالمي في هذا اليوم الخاص.



وعلى مدار العقد الماضي، حقق مبنى الركاب 2 مكانة رئيسية في تسهيل عمليات السفر السلسة لأكثر من 15 مليون مسافر سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من 20٪ من إجمالي السعة المقعدية لمطار هيثرو.



من جانبه صرح السيد ثيو باناجيوتولياس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، معربًا عن امتنانه لمطار هيثرو على دعمه الثابت على مدى العقد الماضي: "يعتبر مطار هيثرو مركزًا حيويًا لشركات الطيران الأعضاء في تحالفنا، ونحن فخورون بتسهيل تجارب سفر سلسة لآلاف المسافرين يوميًا. نيابة عن شركات الطيران الأعضاء في التحالف، أتقدم بالشكر إلى مطار هيثرو على دعمه الذي دام عقدًا من الزمان، والذي يتيح تقديم تجارب سفر رائدة كل يوم ولأعوام مقبلة."