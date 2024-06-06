حملة اطمن على ابنك تواصل فاعلياتها بالوحدات الصحية بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ان حملة (اطمـن على ابنـك) تواصل فعالياتها للاسبوع الثاني على التوالي بتقديم خدماتها مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي بكافة الوحدات الصحية بالإسماعيلية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وقال ان الحملة تستهدف توقيع الكشف الطبي علي طلاب المدارس في بدايه كل مرحله تعليمه

(رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائي و المنقولين للصف الاول الإعدادي و الثانوي).

واكد انه يمكن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الحجز من خلال الاتصال على رقم « 15344 »ولغير منتفعى المنظومة التوجه إلى الوحدة مباشرة للحجز من داخل الوحد أو المركز.

وقال أن الحملة توفر العديد من الفحوصات منها كشف طبيب أسرة. وكشف أسنان. و قياس نظر.

وتقييم تمريضي كامل.و كشف إعاقات (بصرية - سمعية - ذهنية). وتحاليل (دم cbc - بول - براز - سكر عشوائي).

بالإضافة إلى تحاليل ڤيروس سي لكل المتقدمين للصف الأول الإعدادي.

وللعام الرابع على التوالي تنطلق حملة «اطمن على ابنك»التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات بورسعيد، الاقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس في بداية كل مرحله تعليمه (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والمنقولين للصف الأول الإعدادي والثانوي).وانطلقت الحملة في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى يوليو المقبل ويتاح الفحص الطبي في وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية .