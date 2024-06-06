محافظ أسيوط يشدد على محاربة كافة المخالفات والبناء العشوائي وإزالتها في المهد

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة محاربة كافة مخالفات البناء في المهد وعدم السماح بأية مخالفات جديدة، وتشديد الحملات اليومية بنطاق المحافظة، وإزالة المخالفة في الحال، مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطورة وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وشبكة المرافق بالمحافظة ... جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والدكتور يحيى زكريا مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة والحيين.

حيث تابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - جهود إزالة مخالفات البناء التي يتم رصدها في المهد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية المختصة لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال الرصد الميداني والانتقال للمخالفة فور الإبلاغ عنها ومنعها في المهد قبل تفاقمها وتنفيذ الإزالة الوجوبية للحفاظ على أرواح المواطنين حيث إن هذه المخالفات تهدد أرواح قاطنيها منوها إلى أهمية التنسيق المتواصل بين رؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي المتغيرات المكانية للتصدي الحازم لأعمال البناء العشوائي المخالف والتعامل الفوري معه لمنع المخالفات وتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.

وقال اللواء عصام سعد أنه سيتم محاسبة المسئول المقصر في عدم تنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين موجهًا بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي والإزالة الفورية في المهد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالبناء العشوائي.

وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية والمحافظة نولي أهمية كبيرة بهذا الملف لافتا إلى إنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف وتنفيذ القانون ينفذ على الجميع.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة وشدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه الحالات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .