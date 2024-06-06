يهدئ الجهاز العصبي البشري.. الفوائد الصحية للنعناع

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم أجروا اختبارات أظهرت أن النعناع يمكن أن يكون جيدا لصحة الإنسان.



وغالبا ما تستخدم هذه العشبة في الحياة اليومية وتضاف إلى الشاي أو الحلويات، ويتم أيضا إعداد الكثير من الكوكتيلات على أساس النعناع ويستخدم الناس هذه العشبة للمتعة ولا يعرفون أنه يمكن أن يكون لها تأثير مذهل على جسم الإنسان.



وأظهرت اختبارات صفات هذا النبات أنه مفيد بشكل لا يصدق وله تأثير شفاء على جميع الأعضاء البشرية، ولكنه مفيد بشكل خاص للجهاز العصبي، والاستهلاك المنتظم للنعناع يمكن أن يحل محل الأشخاص بحبوب مهدئة

أجرى العلماء دراسة وأخبروا كم تساعد الشخص على تحسين صحته.

يفسر الباحثون هذا التأثير العلاجي للنعناع على الجسم من خلال حقيقة أنه يحتوي على المنثول، ثم استخدامه يهدئ حرفيا الجهاز العصبي البشري، ويقلل من التوتر والتعب العاطفي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تناول النعناع إذا كان الشخص قلقا بشأن ألم اشتقاقات مختلفة ويمكن أن تساعد المشروبات القائمة على النعناع في تخفيف الألم.



نوعية أخرى مفيدة من النعناع هي القدرة على تخفيف العمليات الالتهابية في جسم الإنسان، وحقن النعناع مناسبة لهذا، ولكن في الكوكتيلات لن يكون النبات فعالا جدا في هذه الحالة.

يمكن أن يساعد النعناع أيضا المعدة على معالجة الطعام بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي يمكن أن تزعج الشخص ستختفي.



أسباب غازات البطن

غازات الجهاز الهضمي جزء من عملية الهضم العادية ومن الطبيعي أيضًا التخلص من الغاز الزائد، إما عن طريق التجشؤ وإما نفث الغازات وقد تكون الغازات مصحوبة بألم إذا كانت الغازات محتجزة أو لا تتحرك بشكل جيد عبر الجهاز الهضمي.

قد تحدُث زيادة في الغازات أو الغازات المصحوبة بألم إذا كنتَ تتناول الأطعمة التي من المحتمل أن تُنتج الغازات وفي كثير من الأحيان، يمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في عادات الأكل في تقليل الغازات المزعجة.

بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو الداء البطني، قد تسبِّب — بالإضافة إلى علامات وأعراض أخرى — زيادة في الغازات أو ألم الغازات.