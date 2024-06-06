تعيين 6 مدرسين بجنوب الوادي ومنح درجات علمية لـ31 باحثًا

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على التعيين في وظيفه مدرس لكل من الدكتور جهاد حمدي مصطفى بكليه الآداب والدكتور علي عبد الرحيم علي والدكتور أحمد عبد الفتاح علي والدكتور أميره محمود محمد بكليه التربية الرياضية والدكتورة شيماء جابر رزق والدكتورة الاء أحمد حسن بكليه الطب.

كما وافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 11 ومنح درجه الماجستير لعدد 20 من مختلف كليات الجامعة .

وعلى تعيين الدكتور محمد خضري محمد عرابي في وظيفه أستاذ بكليه التربية الرياضية وتعيين الدكتور عبد الله عبد الحي عبد العلي في وظيفه أستاذ بكليه الهندسة والدكتور أسامه أحمد عطا في وظيفه أستاذ بكليه التربية بالغردقة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور حسني مبارك فراج بكليه الزراعة والدكتورة سعيدة محمد عبد الوهاب بكليه الطب والدكتور ابراهيم ابو المجد محمد بكليه الهندسة والدكتورة سيده سلامه محمد بكليه التربية.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور ابريل دور ثاني دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية ( الكيمياء الحيوية مراقبه الأغذية ) وعددهم 12 طالب وطالبه من كليه الطب البيطري.

وعلى منح خريجي المعهد دور سبتمبر 2023 / 2022 دبلوم المعاهد الفنية الصحية لائحة جديده وعددهم 9 طلاب من المعهد الفني الصحي ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجه دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 4 طلاب

قرارات مماثلة لمجس الجامعة

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الجامعة، أيضا على تبني مدونة السلوك للتعامل مع المرأه وذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس القومي للمرأه وإتاحة خدمات رعاية صحية للمرأة وذوي الإعاقة بمستشفيات الجامعة ( كشف طبي دوري - ورعاية صحية خدمية ونفسية ) وتضمين مقرر قضايا مجتمعية موضوعات لتصحيح الصورة النمطية للمرأة وذوي الإعاقة .

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/2025 .

كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية الى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2025 .