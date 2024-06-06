رئيس المعاهد الأزهرية: مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتنا

خلال تفقده لجان الثانوية وكنترول الابتدائية والإعدادية ..

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات شبين الكوم النموذجي بمنطقة المنوفية الأزهرية، اليوم الخميس وذلك في إطار متابعته للجان الشهادة الثانوية الأزهرية حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة البلاغة.



استهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية زيارته للجنة بتفقد مركز توزيع الأسئلة، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، حرصا على انضباط اللجان، كما تفقد حجرة الزائرة الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها في استقبال الطلاب.

نراعي أحوال جميع الطلاب



قال فضيلته خلال تفقده اللجان اننا في وضع الأسئلة نراعي أحوال جميع الطلاب، فمصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتنا.

كما تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للوقوف على آخر الاستعدادات بها وتجهيز النتيجة استعدادا لإعلانها الأسبوع المقبل، مشيدا بجهود المتواجدين بالكنترول على تعبهم خلال المدة السابقة.



جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

على الجانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «في رحاب الله»، للتوعية المكثفة بفضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام؛ وذلك في إطار استراتيجية المجمع في جانب التوعية المجتمعية والعمل المستمر على الاستفادة من المواسم الدينية والمجتمعية في نشر الوعي بين الناس من خلال استخراج الدروس العملية وإسقاطها على واقعنا الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_ شيخ الأزهر الشريف بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد: إن فعاليات هذه الحملة تستهدف بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل العمل الصالح فيها، والتعرض لتلك الأعمال واستغلالها استجابة للمنهج النبوي في الاستفادة من هذه الأيام المباركات، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الأيام في الوقوف مع النفس وتدريبها على المعاملة الحسنة مع الناس وأن تكون نفسًا نافعة لغيرها ولمجتمعها.



أضاف عيَّاد أن الحملة تركز على كيفية استغلال هذه الأيام الاستغلال الأمثل في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على علاقة الإنسان بربه أولًا، ثم علاقته بمن يعيشون حوله في هذا المجتمع، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمع بأكمله، مع التركيز على الأعمال الصالحة التي يعود نفعها على المجتمع ككل مثل: الصدقة والأضحية وغيرها، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.



