محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع سكة زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى بطول 1 كم و متوسط عرض ١٢م بداية من نعمان الاعصر وحتى كورنيش بحر شبين ،حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع .

واكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.