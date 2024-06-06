جامعة سوهاج تنظم ورش عمل توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق جامعة سوهاج، ورش عمل توعوية لنشر الثقافة القانونية لحقوق الانسان وتوعية الطلاب بالمشاركة السياسية، بحضور كلاً من الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، وصلاح حامد أمين الكلية، ولفيف من طلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة، موضحاً أن القيادة السياسية قد أضافت بصمات واضحة لمصر في تاريخ حقوق الإنسان بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري والتي تحقق دور مصر الريادي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.



وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق، أن الفاعلية تهدف إلي تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها والتربية عليها، مؤكداً على أن الكلية تسعى إلى أن تكون منارة للتوعية و نشر الثقافة القانونية لحقوق الإنسان، وإعداد كوادر علمية مؤهلة تلبى حاجات ومتطلبات سوق العمل من خلال مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة.



وأشار الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، إلى أنه شارك بالفاعلية ٥٠ طالبا وطالبة من كلية الحقوق، موضحاً أهمية دور مصر الريادي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الحقوق الاقتصادية والسياسية ولاجتماعية وغيرها، مضيفاً ان ورشه العمل تناولت التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأهدافها و كيفية تطبيقها ومعرفة مصادرها.

وجدير بالذكر أنه حضر الفاعلية كلاً من الدكتور عصام شيحة رئيس مؤسسة حقوق الانسان، والدكتور احمد الشاهد أستاذ دكتور بجامعة السادات،، والدكتورة شيماء عبدالسلام بجامعة بنى سويف.