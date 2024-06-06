محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحى النواميس

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، فعاليات مؤتمر للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وشرح معايير وآليات المشاركة فيها.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك على هامش اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الآداب بالجامعة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والدكتور عصام عادل والدكتورة أفنان عبدالرؤوف منسق الإرشاد الأكاديمي بالكلية، والدكتورة هناء رفعت أعضاء البرنامج ،والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير مركز معلومات شبكات المرافق، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وأكثر من 150 طالب وطالبة.

تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية النواميس بمركز البداري

وتفقد محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بقرى البداري أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية النواميس بمركز البداري والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقام محافظ أسيوط، ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بمحطة رفع صرف صحي قرية النواميس والتي تخدم قريتي "النواميس والنواورة".

واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لنسب التنفيذ بالمشروع وحجم الأعمال التى تمت بالمشروع، موجهًا بسرعة نهو الأعمال وتشغيل المحطة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه يجري تنفيذ مشروع تجميع الصرف الصحي بقري (النواميس - النواورة ـ العتمانية ـ وادى الشيخ) بتكلفة 107 ملايين جنيه لخدمة 7 آلاف نسمة وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالنواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.