تعليم الأقصر: بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من اليوم وحتى 15 يوم

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربيه والتعليم بالأقصر، عن فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، وذلك عقب ظهور النتيجة أمس الأربعاء بمحافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد تلقي التظلمات ابتداءً من يوم 6/6/2024، ويستمر لمدة 15 يوم من تاريخه.



وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اعتمد أمس الاربعاء نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

ومن جانبه هنأمحافظ الأقصر، كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها.

