مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية

ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، و منة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم هو اجتماع للجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الأفريقية، والتي جاء تشكيلها تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز أوجه العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتوطيد أواصر التعاون المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الأفريقية، وما تضمه من تمثيل لمختلف الوزارات والجهات المعنية، إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وعلى الأخص السياسي، والاقتصادي منها، مُضيفاً: اللجنة بتشكيلها هذا من شأنه أن يضمن استمرار التواصل لاستعراض ومتابعة أوجه التعاون المصري مع مختلف الدول الأفريقية، كما أنه يعزز من دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية، وذلك عبر التواجد المصري القوي في مختلف التجمعات والمنظمات الأفريقية التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المُستدامة بالقارة.

و أشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للجنة في دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُستعرضاً أطر توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في العديد من مجالات التعاون المشتركة.

كما تناول وزير الخارجية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية سواء على مستوى المنظمات والتجمعات الأفريقية أو المستوى الثنائي لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح أن مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة منذ مرحلة التحرر الوطني، وما شهدته من دعم مصري لدول القارة، مضيفاً أن مصر تقوم حالياً بدعم جهود التنمية بالقارة بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

كما أشار وزير الزراعة إلى مجالات التعاون في القطاع الزراعي، مُوضحاً أنها تشمل التعاون في مجال المزارع النموذجية، وتصدير الرؤوس الحية إلى مصر من خلال البروتوكولات الموقعة ، إلى جانب قيام مصر بتوريد البذور والتقاوي والأمصال واللقاحات، مؤكداً أن لدينا العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الدول الأفريقية.

واستعرض وزير الموارد المائية والري، عدداً من أوجه التعاون المختلفة مع الدول الأفريقية الصديقة، في مجالات الري، مٌنوهاً إلى المقترحات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

كما تناول وزير المالية أوجه التعاون مع عدد من الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق ببرامج التدريب المختلفة، ونقل الخبرات في مجال إدارة المالية العامة، والأنظمة الضريبية، و ما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما استعرض وزير الطيران المدني، حركـة السفر جواً من وإلى دول القارة الأفريقية، مُستعرضاً الحصة السوقية لشركات الطيران في الحركة المباشرة وغير المباشرة لدول القارة الأفريقية، وخطة شركة مصر للطيران لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الأفريقية، مؤكداً الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة.

كما عرض الوزير عددا من المقترحات لتعزيز حركة الطيران بين مصر ودول القارة الأفريقية، وما يتعلق بتحسين تجربة الراكب الإفريقي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة كافة المقترحات التي تناولها الاجتماع خاصة جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الأفريقية.