الأزهر يطلق حملة عن فضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

تُنفذ باللغتين العربية والإنجليزية ..

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «في رحاب الله»، للتوعية المكثفة بفضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام؛ وذلك في إطار استراتيجية المجمع في جانب التوعية المجتمعية والعمل المستمر على الاستفادة من المواسم الدينية والمجتمعية في نشر الوعي بين الناس من خلال استخراج الدروس العملية وإسقاطها على واقعنا الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_ شيخ الأزهر الشريف بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد: إن فعاليات هذه الحملة تستهدف بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل العمل الصالح فيها، والتعرض لتلك الأعمال واستغلالها استجابة للمنهج النبوي في الاستفادة من هذه الأيام المباركات، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الأيام في الوقوف مع النفس وتدريبها على المعاملة الحسنة مع الناس وأن تكون نفسًا نافعة لغيرها ولمجتمعها.



أضاف عيَّاد أن الحملة تركز على كيفية استغلال هذه الأيام الاستغلال الأمثل في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على علاقة الإنسان بربه أولًا، ثم علاقته بمن يعيشون حوله في هذا المجتمع، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمع بأكمله، مع التركيز على الأعمال الصالحة التي يعود نفعها على المجتمع ككل مثل: الصدقة والأضحية وغيرها، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

النشر الإلكتروني على موقع المجمع وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي



أوضح الأمين العام أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

على الجانب الآخر أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة. برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،

أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين: المحور الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع

مشيرا الى ان المحور الثاني (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.‏