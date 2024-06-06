تعليم المنشأة: إنطلاق فعاليات النادي الصيفي بمدارس الإدارة

أعلنت إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج بقيادة محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين عن إنطلاق فعاليات النادي الصيفي بمدارس أجيال المستقبل بالبواريك لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والتربوية والعلمية بداية من رياض الأطفال.

من جانبه قال محمد أبو الفضل علي أنه سوف يكون لدى الطالب من خلال النادي الصيفي فرصة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والانخراط فى برامج متميزة تهدف إلى تنمية قدراته وتعزيز مهارته تحت إشراف فريق تعليمي متميز ومحترف يسعى جاهدا لتقديم خدمة تعليمية شاملة وملهمة وممنهجة فنحن نفتح أبوابنا للطلاب الطموحين الذين يسعون للتميز والتطور .

تجرى فعاليات النادي الصيفي تحت رعاية محمد شحاتة حمادة نائب رئيس مجلس إدارة مدارس أجيال المستقبل الخاصة بالبواريك وتوجيهات أشرف رزق عبد الغني المدير العام لسلسلةمدارس أجيال المستقبل الخاصة وإشراف رانيا محمد تمام المدير العام للمدارس وبمتابعة علاء قدري حمادى مدير المدرسة .

وقال الحاج رشاد عبد الغني رئيس مجلس إدارة المدارس أن برامج أنشطة النادي الصيفي كالآتى:

الأنشطة الرياضية: كرة القدم - كرة سلة - تنس طاولة - سباحة - سباق جرى - سباق دراجات - جمباز عام ولياقة بدنية.

الأنشطة الفنية: فن الرسم - فن التصوير والجرافيك - فن الكولاج - فن التلوين - فن التصميم - أشغال الإبرة والكروشية - فن الطباعة ... إلخ.

الأنشطة الثقافية: المشاركة في العروض الموسيقية - التمثيل - قراءة حرة ومطالعة - ندوات ثقافية - مناظرات - إلقاء - مسابقات ثقافية ... إلخ.

الأنشطة الدينية:"دين اسلامي" تحفيظ قرآن - السيرة النبوية - قصص الصحابة - آداء شعيرة صلاة الظهر جماعة .

"دين مسيحي" ترانيم وألحان قبطية - قصص وسيرة القديسين - صلوات الأجبية - محفوظات .

الأنشطة العلميّة: تجارب معملية - أفلام علمية تفاعلية - نادى العلوم - أفلام خيال علمى- رحلات علمية.

أنشطة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: تعليم مهارات الحاسوب والبرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، مثل Scratch وBlockly وCode Monkey وغيرها.

وحتى لا يتأثر مستوى التلميذ التعليمي أثناء فترة الأجازة الصيفية قررت إدارة المدرسة إضافة برنامج تعليمي إثرائي يحفظ المستوى التعليمي للطفل في آمان لأن الطفل سوف يلعب في الأجازة ويذاكر ويراجع كل ما أخده بطريقة مبتكرة ومسلية تجمع بين التعليم مع اللعب وذلك باستخدام وسائل تعليمية ممتعة بهدف جذب الطالب واستحضار ذهنه بشكل دائم وإكسابه معلومات متنوعة له والعمل على غرس سلوك حميد وإيجابية لديه وذلك في إطار مجموعة من الأنشطة الشيقة التي تثير فيه الرغبة للتعمق في دراسة المادة من ناحية وحبها والإبداع في دراستها من ناحية اخرى ومن أمثلة ذلك: الالغاز والألعاب والطرائف العلمية والقصص .... إلخ كما تم وضع برنامج علاجي للإرتقاء بمستوى الطلاب ضعاف التحصيل الدراسى وتشجيعهم .