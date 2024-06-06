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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير الفلسطيني ينتقد صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الإبادة الجماعية

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين

انتقد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، صمت المجتمع الدولي أمام حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار الساعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

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السفير محمدى النى : مصر قدمت جميع اشكال الدعم لخدمة المنظمات العربية

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتي تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

وناشد العكلوك  جميع دول العالم بأن تطالب باصرار  بوقف الحرب الهمجية والوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد شعب فلسطين بعدما خلفت الحرب أكثر من ٣٧ الف شهيد ووصول عدد الجرحى لقرابة ١٠٠ ألف مصاب، مطالبا دول العالم بإستخدام كل وسائل الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. 

من جانبه أكد طارق شعرواى ممثل مندوب مصر الدائم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، على عدالة القضية الفلسطينية مما يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وسيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية ، مؤكدا أن استقرار المنطقة العربية يتطلب تضافر الجهود لعودة الاستقرار والهدوء في كافة مناطق الصراع فى الشرق الأوسط.

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