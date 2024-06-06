استمرار حبس السائق والعمال المتسببين في حادث معدية أبو غالب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، وعاملين من عمال المعدية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.

واستمع أعضاء النيابة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة كما استمعوا إلى مستأجرة المعدية والعاملين عليها.

وكشف عدد من شهود العيان أن سائق الميكروباص ترك السيارة للتشاجر مع أحد الشباب لمضايقته الفتيات أثناء عبورهم على المعدية مما أدى إلى سقوط السيارة في المياه.



أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج عدد من الفتيات وإنقاذهن.