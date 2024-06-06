محافظ أسوان يكرم أبطال نادى ذوى الهمم لحصد المراكز الأولى في المسابقات

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المتفوقين الرياضيين من ذوى الهمم بنادى ذوى الإحتياجات الخاصة، وإهداؤهم الميداليات التذكارية للمحافظة بإجمالى 10 من الشباب والفتيات، من أجل تحفيز الشباب وتشجيعهم لتنمية وصقل مواهبهم ، وخاصة " ذوى الهمم "للمنافسة فى المسابقات المحلية والدولية، وفى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى “ للقادرون بإختلاف”

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الفتاح سليمان رئيس مجلس إدارة النادى، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الذى يبذله نادى ذوى الإحتياجات الخاصة لرعاية مثل هذه المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة فى البطولات المختلفة ، وحصد المراكز المتقدمة ليسطروا ملاحم بطولية جديدة من الإنجازات ، ولتعطى هذه النماذج المشرفة أروع الأمثلة فى التغلب على الصعاب والتحديات بعزيمة وإصرار الأبطال ، مؤكداً على أننا نعمل دائماً لإعداد وتدريب أصحاب القدرات الخاصة التدريب الجيد والمتميز حتى يستطيعوا المنافسة فى المسابقات المختلفة والتمثيل المشرف ورفع أسم أسوان عالياً بين محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قدم عبد الفتاح سليمان شكره وتقديره لمحافظ أسوان، على الدعم المتواصل والمستمر لأبناءه من ذوى الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية والذهنية والصم وضعاف السمع، وتخصيص المحافظ لعدد 2 أتوبيس من مشروع النقل الداخلى لنقل المعاقين وذويهم للتدريب على لعبة السباحة بنادى أبو الريش، فضلاً عن تقديم الدعم المادى والمعنوى لأعضاء النادى وهو ما ساهم فى حصولهم على المراكز الأولى والميداليات الذهبية فى ألعاب القوى والسباحة والجرى والرمح والقرص، علاوة على حصد فريق كرة القدم لقصار القامة "الأقزام" بالنادى لبطولة الدورى الممتاز للموسم الرياضى 2023/2024 ، والإستعداد للمشاركة فى بطولة كأس مصر الأسبوع القادم.

وأوضح أن نادى ذوى الإحتياجات الخاصة الذى تم تأسيسه بأسوان منذ عام 1995 يستكمل رسالته بتدريب وتأهيل المتدربين من أصحاب الإعاقات المختلفة تحت قيادة الكابتن محمود أبو القاسم، وبإشراف من رضا إبراهيم نائب رئيس النادى لتخريج كوادر مؤهله للمنافسة فى البطولات المختلفة .