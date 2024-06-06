المشدد 15 عامًا لـ عاطل يتاجر ف مخدر الحشيش بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتجاره في مخدر الحشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1002 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة. والمقيدة برقم 128 لسنة 2024 كلى جنوب بنها تتهم النيابة العامة "محمد.ح.ا ا"- 24 سنة - عاطل - مقيم صالح عابدين - أول شبرا الخيمة - لأنه في يوم 13 / 1 / 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واستطرد امر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون

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وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن الرائد محمود صبرى - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكاً بسلاح أبيض "كتر" ويقوم بتقطيع المواد المُخدرة فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول، وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة والسلاح الأبيض لتقطيع الجواهر المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.