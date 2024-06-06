المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير تقارير طبية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية 3748 لسنة 2024 جنح قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 120 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "وليد.م.م" - ٤٢ سنة - امين شرطه ثاني بقسم أول شبرا الخيمه، و "السيد.ع.م" ٦٨ سنه و مقيم عبد المنعم رياض منشيه عبد المنعم رياض لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبيه اشترك الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته امين شرطه بقسم أول شرطه شبرا الخيمة بنقطة شرطة مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهما إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بياناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



واستطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بان قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات.