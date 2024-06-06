رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية يواصل متابعة سير إمتحانات الثانوية

تفقد اليوم الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الازهريه بالدقهلية يرافقه الدكتور أحمد زيادة، مديرالتعليم النموذجي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لهم، فضلا عن الرعاية العلمية والصحية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

واستهل جولته بتفقد مقر لجنة معهد فتيات طلخا و والذين يؤدون الامتحان في مادة البلاغة ومتابعة لجنة معهد بنين بنين طلخا، وأوصى الطلاب بالتركيز أثناء الإجابة على الاسئلة، مؤكدا أن الطالب الأزهري قادر على النهوض بوطنه وأمته باجتهاده وتفوقه العلمي، مطالبا إياهم بضرورة استغلال الوقت واستثمار كل لحظة في حياتهم، لأن الوطن يعقد آمالًا كبيرة عليهم من أجل تحقيق رفعته وبناء نهضته.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، بعدم تواجد أية تجمعات من المواطنين بمحيط اللجنة.

وأكد على ضرورة استخدام جهاز كشف المعادن، وأوصى بأقصى درجات الحماية للطلاب والمراقبين .

كما وجه بتوفير كافة وسائل الأمان ، والهدوء، والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب .

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، ولم ترد شكاوى من الطلاب والمشرفين باللجان.