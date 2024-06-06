إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لـ «مياهنا»،

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في السوق السعودي (تداول)، وهي إحدى الشركات الرائدة في خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي في المملكة، وساهمت في تطوير أول مشروعات البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك للصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «مياهنا» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 48,277,663 من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.845 مليار ريال سعودي (498 مليون دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 174 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "2084".

أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الناجح الذي قامت به الشركة باعتبارها المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الشريك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، مؤكدًا على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في أسواق المملكة. كما أعرب جاد عن سعادته بنجاح الشركة في تعزيز شراكتها مع السادة المساهمين، وعلى رأسهم «Vision Invest»، وهي شركة رائدة تركز على الاستثمار في تطوير مشروعات البنية الأساسية المستدامة داخل المملكة وخارجها. وأضاف جاد أن إدراج شركة «مياهنا» في السوق السعودي (تداول) يسلط الضوء على أهمية استثمارات القطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير وتحسين مشروعات البنية الأساسية على نحو مستدام. وأشاد جاد بالدور الناجح الذي قامت به شركة إي اف چي هيرميس لإتمام الصفقة، حيث يعكس التزامها بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية، فضلًا عن المساهمة في تنمية القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتضمن رفاهية وازدهار المجتمعات. وأكد جاد أن شركة «مياهنا» تحظى بالقدرة على المساهمة بشكل ملموس في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية التي تمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية التي تتبناها المملكة، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها في مجال خدمات إدارة ومعالجة المياه، وكذلك درايتها بكافة الجوانب المتعلقة بنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تأسست «مياهنا» عام 2008 ومقرها الرئيسي الرياض، باعتبارها شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودي (تداول). وتعد «مياهنا» واحدة من الشركات الرائدة في خدمات إدارة المياه، حيث تقوم بعملياتها من خلال نموذج اقتصاد المياه الدائري، لخدمة قاعدة واسعة من العملاء على مستوى البلديات والدوائر الصناعية. وتحظى الشركة بخبرات واسعة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تطوير المشروعات في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تساهم في توفير باقة شاملة من الحلول الابتكارية لتطوير قطاع المياه في المملكة، مع دعم سلسلة القيمة الكاملة لقطاع المياه بما يشمل إنتاج وتوزيع المياه، وجمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب جمع وتحصيل الفواتير وخدمة العملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة شركة «سبينيس» وشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا. كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).