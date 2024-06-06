المشدد 6 سنوات لشخصين لحيازتهما مخدر الهيروين بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 6 سنوات لصاحب محل سمك وسائق وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكلا منهما لاتجارهما في مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1266 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 423 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد.ع.خ.ع" - ٥٦ سنة - صاحب محل سمك - مقيم شبرا الخيمة أول - القليوبية، و"محسن.ع.م.ع" - ٣٢ سنة - سائق - مقيم جمال عبد الناصر - منطي - شبرا الخيمة أول لأنهما في يوم ٢٠٢٤/١/١٦ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً فرد خرطوش، وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا ذخائر (ستة طلقات) دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة أو إحراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.