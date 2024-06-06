تكثيف الأنشطة الرياضية في الجامعات خلال الإجازة الصيفية

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الأنشطة الرياضية في الجامعات خلال فترة الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التعليم العالي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتشكيله الجديد بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية في تنفيذ الفعاليات الرياضية في الجامعات.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، ليس فقط على مستوى الأنشطة الأكاديمية، لكن على مستوى الأنشطة الرياضية أيضًا.

إضافة الأنشطة الرياضية الجديدة في الجامعات

ولفت وزير التعليم العالي إلى الدور الهام الذي لعبه المجلس السابق في تحقيق العديد من الإنجازات، وإضافته العديد من الأنشطة الرياضية الجديدة في الجامعات المصرية

وأعرب وزير التعليم العالي عن ثقته في أن المجلس الجديد سيواصل العمل الجاد من أجل تعزيز مكانة الرياضة الجامعية في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم الأنشطة الرياضية بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًّا وثقافيًّا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ونبه وزير التعليم العالي بأن الهدف من ذلك أن تظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية في الجامعات ونشر الوعي بأهميتها؛ يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية.

ودعا وزير التعليم العالي الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية.

