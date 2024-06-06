"أبو الغيط" يُرحب بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقال أبو الغيط - في بيان صحفي اليوم الخميس - إن هذه الخطوة تستحق التحية وهي تعكس اقتناعاً حقيقياً بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى دولة سلوفينيا في الدفاع عن هذا الحل وتجسيده على الأرض في أقرب أجل ممكن.

من جانبه ، أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية التي سبق وأن اتخذت خطوة مماثلة ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 148 دولة، مُضيفاً" أن الاعتراف يُمثل ركناً رئيسياً من أركان قيام الدولة في القانون الدولي".

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن هذه الخطوة تعكس الموقف السياسي والأخلاقي والقانوني السليم، وأنها تُمثل علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تُمثل إسهاماً أكيداً في تحقيق السلام، داعياً الدول التي لم تُقدم على هذه الخطوة بعد مراجعة موقفها والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.