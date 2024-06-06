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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

استرداد قطعتي أرض لمخالفة شروط التخصيص وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانٍ بالشروق

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة

صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم سحب واسترداد قطعتى أرض إحداهما بما عليها من مبانٍ والثانية فضاء لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص،  وإنهاء الأعمال أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارى السحب ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي، وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع.

وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بدور السطح لحوائط مبان وأعمدة خرسانية، وذلك بعقارات متفرقة بالمنطقة الثامنة عمارات، والحى الثانى شرق و3 عقارات بحى النادى لقيام أصحابها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء.

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