ضبط 100 ألف عبوة دواء مغشوش قبل بيعها للمواطنين

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قيام عناصر تشكيل عصابي بالإتجار في العقاقير مجهولة المصدر، وبدون فواتير وترويجها باستخدام سيارة ربع نقل واتخاذهم من أحد المخازن بنطاق محافظة الدقهلية ومخزن آخر بنطاق محافظة الغربية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

العقاقير الطبية المغشوشة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين والسيارة المستخدمة وكذا مخزنين كائنَين بمحافظتي الغربية، الدقهلية بإجمالي مضبوطات 106.096 ألف عبوة دواء مختلفة الأنواع مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد بلغت القيمة المالية للمضبوطات بـ 8 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.