روجوا لها على الفيس بوك.. سقوط مزوري المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير الـمُحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (15 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه "مزورين" بأسماء جهات مختلفة - أجهزة وأدوات تستخدم فـى التزوير- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومُعدة للتزوير- 12 أصل شهادات ومستندات).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما ورفضها الرجوع إلى عصمته مرة أخرى بمنشأة القناطر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر عليها.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة كاوية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اتعرف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.