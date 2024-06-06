أعلنت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إعادة تفعيل مبادرة "ابدأ بنفسك وانقذ بيئتك "، تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة الذي تم الاحتفال به أمس يوم ٥ يونيو

تهدف المبادرة الي تحفيز االأمهات والفتيات و الابناء على حماية البيئة من خلال حملة توعية عبر جروب ائتلاف اولياء امور مصر حول كيفية المحافظة علي البيئة

قالت الحزاوي : نحن قادرون علي احداث تغيير في سلوكياتنا لانقاذ بيئتنا فكل فعل بسيط نقوم به يمكن ان يحدث فارق كبير ، كما ان المبادرة تحاول تشجيع الأمهات والفتيات علي الاهتمام بالحفاظ علي البيئة في كل أنشطتهم اليومية التي يقوموا بها وكذلك تغيير العادات الضارة بالبيئة فلا يجب ان يستهين كل فرد بقدراته علي احداث تغيير للحفاظ علي البيئة

وناشدت الحزاوي : الأمهات بضرورة تعليم ابنائهن عادات صديقة للبيئة وتقديم معلومات متناسبة مع المرحلة العمرية حول البيئة واسباب تلوثها ومخاطر ذلك

ونصحت الحزاوي الأمهات بضرورة الحفاظ علي المياة واستخدامها بحكمة وتوفير في استخدام الكهرباء و الاهتمام بوجود زرع في المنزل و استخدام المشي في المشاوير القريبة بدلا من السيارة وغيرها من السلوكيات التي يمكن ان تحافظ علي البيئة

واختتمت الحزاوي : بضرورة اهتمام المدارس والأندية و منظمات المجتمع المدني بعمل ندوات توعية للمحافظة علي البيئة

والجدير بالذكر ان يوم البيئة العالمي لهذا العام يركز على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف، إذ يدعو يوم البيئة العالمي 2024 إلى العمل الجماعي لحماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر اخضرارًا.

ويعتبر اليوم العالمي للبيئة هو الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973 وأصبح أيضا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، ويشارك أكثر من 150 بلداً كل عام في هذه الاحتفالات وتتبنى الشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات والحكومات والمشاهير من جميع أنحاء العالم العلامة التجارية ليوم البيئة العالمي لدعم القضايا البيئية.