1.9 مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة عام 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن تراجع ملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2023، وتحديدًا في مجال صادرات الملابس الجاهزة المصرية، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2022.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة 1.9 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.5%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه على الرغم من تراجع الصادرات بشكل عام، إلا أن بعض السلع شهدت ارتفاعًا في قيمتها، مثل منتجات البترول (زيادة 130.3%)، والفواكه الطازجة (زيادة 7.2%)، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة (زيادة 26.8%).

وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية تأثرت بشكل كبير بهذا التراجع، حيث انخفضت من 1.3 مليار دولار عام 2022 إلى 1.0 مليار دولار عام 2023.

كما فقدت الملابس الجاهزة مكانتها كأكثر السلع تصديرًا إلى الولايات المتحدة، لتحل محلها منتجات أخرى مثل الفواكه الطازجة.

وعلى الرغم من التحسن النسبي في الميزان التجاري، انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 22.7% عام 2023.

وبلغت قيمة الواردات 5.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.9 مليار دولار عام 2022، كما شهدت واردات الحبوب الزيتية والنباتات الطبية من الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 66.4%، لتصل إلى 0.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022.