القبض على عاطلَين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين مقيمين بدائرة القسم، حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بإلقاء مادة كاوية على طليقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما ورفضها الرجوع إلى عصمته مرة أخرى بمنشأة القناطر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة وإدعاء تعدي آخر عليها.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، أفادت بإقدام طليقها على إلقاء مادة كاوية عليها لرفضها الرجوع لعصمته مرة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اتعرف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.