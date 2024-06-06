نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب يتفقد لجان الإمتحانات بكلية الآداب

تفقد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب ؛ امتحانات كلية الآداب للاطمئنان على سير الامتحانات بهدوء ورصد أية مشكلات قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات في إطار حرص جامعة أسيوط على المتابعة المستمرة لسير انتظام الامتحانات، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والالتزام بتعليمات وضوابط أداء الامتحانات بالجامعة.

رافقه خلال الجولة ؛ الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد عبد السميع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعز المنصوري أمين عام الكلية.

واطمأن الدكتور عبد المولى خلال جولته على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة للطلاب ؛ بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات مؤكداً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يتم اجرائها في هدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة وذلك نتيجة الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات.

وحرص نائب رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح

جدير بالذكر إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب (8312) طالباً، وطالبة ( انتظام ، انتساب ، برامج خاصة).