نائب رئيس جامعة عين شمس تلتقى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

التقت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب.

جاء ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وحضر اللقاء الدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة بمصر ومدير المكتب الوطني الجديد للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالقاهرة.

وشارك في اللقاء من جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة إيمان عبد السلام منسق برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة، والدكتور شريف العطافي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق.

وأوضحت نائب رئيس جامعة عين شمس أن هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس في فتح مجالات التعاون والإستفادة منها في مختلف المجالات.

نجاح أهم الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية

وتناول اللقاء عرض لنجاح أهم الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية مثل شراكة كلية التجارة و جامعة بواتييه وشراكة كلية الحقوق وجامعة ليون ٣.

وذكر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أنه منذ عام 2000 تم توقيع اتفاقية بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات - جامعة بواتييه بفرنسا الحاصل على الاعتماد من هيئة دولية لضمان الجودة ومنذ ذلك الحين تسري هذه الاتفاقية وتُجدد تلقائياً كل أربع سنوات إدراكاً من الجامعتين بأهمية استمرار التعاون الثقافي والعلمي بينهما.

وقامت الدكتورة شهيرة سمير بعرض النقاط العريضة للبروتوكول المقترح الخاص ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية الطب، وأكد الدكتور جان نويل على أهمية التعاون في مجال الطب.

وأشارت نائب رئيس جامعة عين شمس إلى مجالات التعاون المختلفة بين كلية الهندسة والجامعات الفرنسية ومن أهمها جامعة ستراسبورغ.

وأعرب الدكتور جان نويل باليو عن سعادته بالتعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الفرنكوفونية وخاصة نجاح المشروع الأقليمي للعيادات القانونية والذي تشارك فيه جامعة عين شمس والعمل على استمرار هذا النجاح .

وعبرت الدكتورة رشا رمضان عن سعادتها باستضافتها في المؤتمر العلمي ال ١٢ للجامعة في جلسة الفرنكوفونية للحديث عن مجالات التعاون المختلفة بين الوكالة والجامعة.

وفى ختام اللقاء قدمت نائب رئيس الجامعة الدعوة للضيوف للمشاركة في المحافل ذات الصلة بجامعة عين شمس في أى مناسبة لاحقة.