المؤبد لطالب جامعي قتل شاباً في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، ووائل محمد مهدي، وسكرتارية أحمد نصر، وحسن عبد المجيد، طالب جامعي بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في واقعة اتهامه بقتل شاب طعناً بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية وخلاف سابق بينهما بنطاق مركز ديرب نجم.

تعود أحداث القضية رقم 22267 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2023 حصر كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «فارس. الـ » والمقيم بقرية العصايد بدائرة المركز، جثة هامدة، متأثراً بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكابها «محمد. و. ز» 21 عاما، طالب بمعهد خدمة إجتماعية، ومقيم بذات الناحية، وأفاد والد المجني عليه ويدعى «السيد. م. م» 48 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، في التحقيقات بنشوب مشادة كلامية بين نجله والمتهم صباح يوم الواقعة، وبمرور بعض الوقت قام المتهم بالتعدي على نجله طعنًا بسلاح أبيض، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة»، وأجمع زمام أمره على الخلاص منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بمنطقة الصدر، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بذات يوم الواقعة، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.