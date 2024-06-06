عمر كمال ينهي " صداع " الجبهة اليسري في المنتخب

جاءت إصابة أحمد فتوح لتضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة العميد حسام حسن في ورطة حقيقية، حيث يعاني الآن فراعنة مصر في مركز الظهير الأيسر، الذي يتواجد فيه محمد حمدي فقط، ولكنه سيغيب عن مواجهة الليلة أمام بوركينا فاسو بداعي الإيقاف، ليصبح الفريق بلا ظهير أيسر في تلك المباراة.

وجاء الحل الأول لتفادي تلك الأزمة من خلال الاستعانة بعمر كمال عبدالواحد، لاعب الأهلي الذي شارك في هذا المركز رفقة الأحمر في بعض مباريات الدوري هذا الموسم.

ولكن عمر كمال يعتبر بمثابة حل مؤقت كون مركز الظهير الأيسر ليس المركز المثالي للاعب الأهلي، وهو ما يتخوف منه حسام حسن في مباراة اليوم، والذي سيحاول العميد الخروج بأقل خسائر من افتقاد الظهير الأيسر.

وهناك حل آخر وهو البدء بأحمد رمضان بيكهام أو أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى، خلال مباراة بوركينا فاسو اليوم، حتى يعود محمد حمدي من الإيقاف ليخوض المباراة الثانية أمام غينيا بيساو.

بينما الحل الثالث والأخير، و قد يكون هو الأقل احتمالية لحدوثه، وهو تغيير الطريقة داخل المستطيل الأخضر، والاستغناء عن اللعب بظهير أيسر، خاصة ان قائمة "الفراعنة" تضم حاليا لاعب أيسر واحد وهو أحمد نبيل كوكا، والذي شغل هذا المركز من قبل مع صفوف الأهلي.

يخوض منتخبنا الوطني في العاشرة مساء اليوم الخميس مواجهة قوية ضد بوركينا فاسو باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي بالجولة الأولى بنتيجة 6-0 باستاد القاهرة كما تغلب على حساب سيراليون بنتيجة 2-0 في ملعب الأخير.

ويتسلح المنتخب بتفوقه التاريخي على بوركينا فاسو قبل لقاء الليلة ، وتقابل المنتخبان 6 مرات كما فاز الفراعنة 4 مرات مقابل تعادلين.. وبدأت المواجهات في دورة الألعاب الأفريقية 1973 بفوز مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 4-2 ثم تغلب الفراعنة بنتيجة 2-0 في كأس الأمم الأفريقية 1998.

وفاز الفراعنة بنتيجة 4-2 في كأس الأمم الأفريقية 2000 ، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 ودياً بينما تغلب الفراعنة بنتيجة 2-0 في تجربة ودية عام 2016 ثم كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي نسخة 2017 وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

واستعد المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بمعسكر مغلق منذ يوم 28 مايو الماضي ، وشهد المعسكر عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد غيابه عن معسكر شهر مارس الماضي بناء على طلبه.