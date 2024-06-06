رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الإمتحان بكليتي التربية والآداب

قام الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور ، بجولة بكليتي الآداب والتربية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب والإستماع إلى ملاحظاتهم، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف، و كذا الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للإمتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب ، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية.

وعلى هامش الجولة عقد رئيس الجامعة إجتماعا مع عمدا الكليتين وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين ،لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالعملية التعليمية الخاصة بكل كلية، كما استمع إلى آراء أعضاء هيئة التدريس وما أبدوه من ملاحظات لتطوير العملية التعليمية بكلياتهم.

وشدد رئيس الجامعة ،خلال إجتماعه بأعضاء هيئة التدريس ،على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة ،التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة وأن تكون واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، مؤكدا على ضرورة التواجد داخل القاعات للإجابة على إستفسارات الطلاب، وتوفير كافة مقومات الراحة ، وحل أية مشكلة قد تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من إمتحان كل مادة، والتأكد من دقة رصد الدرجات، مؤكدا على ضرورة تحقيق الانضباط في أعمال الإمتحانات والكنترولات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي لإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت.

وفي ختام جولته تفقد ستوديو الإعلام بكلية الآداب للوقوف على آخر التطورات به، وكذا تفقد معمل الواقع الإفتراضي لقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية مشيدا بما تم إنجازه وأهميته لخدمة طلاب الجامعة .