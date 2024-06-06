تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى للبيئة حملة تشجير بمدارس الحمراوين بالقصير

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، الادارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بتوزيع عدد ١٠٠ شتلة زراعية والقيام بحملة تشجير بمدارس قرية الحمراوين شمال مدينة القصير وذلك ضمن احتفال المدينة باليوم العالمى للبيئة.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى أهمية الحفاظ على البيئة من خلال العديد من الأعمال الهادفة والتوعية للحد من انبعاث ملوثات الهواء وتهيئة المناخ المناسب، مؤكدا أن ذلك يعود بالنفع على المواطنين وحمايتهم من الأضرار

هذا وقد شارك اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصيرفي فى الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، وذلك بشاطئ القصير الموازى لشارع بورسعيد، بحضور ومشاركة المحميات الطبيعية ولفيف من ممثلو القرى والفنادق السياحية ومدراء الادارات التنفيذية والازهر والأوقاف والكنيسة والجمعيات الأهلية.

وقد تضمن الاحتفال ندوة توعوية عن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، كما قامت الجهات المشاركة بنظافة الشاطئ وكذا الشواطئ الخاصة بالفنادق ورفع جميع المخلفات لوضعها بالأماكن المخصصة لها.

وقد تقدم رئيس مدينة القصير بالشكر للجميع لمشاركنهم بالاحتفالية وظهور المدينة بشكل حضارى، مؤكدا على اهمية التكاتف فى هذا اليوم .