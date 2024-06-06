الفراعنة يتسلحون بالتاريخ في مواجهة بوركينا فاسو

يستضيف منتخبنا الوطني بقيادة مدربة حسام حسن، في العاشرة مساء اليوم الخميس مواجهة قوية ضد بوركينا فاسو باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويتسلح المنتخب بتفوقه التاريخي على بوركينا فاسو قبل لقاء الليلة ، وتقابل المنتخبان 6 مرات كما فاز الفراعنة 4 مرات مقابل تعادلين.. وبدأت المواجهات في دورة الألعاب الأفريقية 1973 بفوز مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 4-2 ثم تغلب الفراعنة بنتيجة 2-0 في كأس الأمم الأفريقية 1998.

وفاز الفراعنة بنتيجة 4-2 في كأس الأمم الأفريقية 2000 ، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 ودياً بينما تغلب الفراعنة بنتيجة 2-0 في تجربة ودية عام 2016 ثم كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي نسخة 2017 وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

ويتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي بالجولة الأولى بنتيجة 6-0 باستاد القاهرة كما تغلب على حساب سيراليون بنتيجة 2-0 في ملعب الأخير.

واستعد المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بمعسكر مغلق منذ يوم 28 مايو الماضي ، وشهد المعسكر عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد غيابه عن معسكر شهر مارس الماضي بناء على طلبه.

واستبعد حسام حسن المدير الفني الثنائي رمضان صبحي لاعب بيراميدز بسبب التحقيق معه في اتهامات فساد عينة المنشطات الخاصة به بجانب أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة وانضم الثنائي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وعمر كمال لاعب الأهلي.

وشهدت التدريبات حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على تدعيم لاعبي المنتخب بكل قوة وطالب بتقديم صورة مميزة ومغايرة لما تم تقديمه في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وغادرها الفراعنة في دور الستة عشر.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال "أحمد نبيل كوكا" للدفاع.

ويقود خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر "حمدي فتحي" مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد.

في المقابل ، يسعى منتخب بوركينا فاسو بقيادة مدربه براما تراوري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1 كما فاز على إثيوبيا بنتيجة 2-0.

ويعتمد براما تراوري على أبرز لاعبيه محمد كوناتيه مهاجم جروزني الروسي والمرشح بقوة للانضمام للأهلي وإدموند تابوسوبا مدافع باير ليفركوزن الألماني ولاسينا تراوري مهاجم شاختار الأوكراني مع حضور ثنائي الدوري المصري بلاتي توريه نجم بيراميدز وسعيدو سمبوريه نجم البنك الأهلي في غياب القائد بيرتراند تراوري نجم فياريال الإسباني.