غدا الجمعة.. قافلة دعوية كبرى بمساجد سوهاج

أعلن الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن انطلاق القافلة الدعوية الكبرى غداً الجمعة، الموافق ٢٠٢٤/٦/٧م، تحت عنوان "أفضل أعمال العشر الأول من شهر ذى الحجة"، بحضور مدير الدعوة الشيخ صلاح محمد بريقي، وعدد من الأئمة والقيادات الدعوية .

وقال وكيل الوزارة أن ما يجب فعله في الأيام العشر التوجّه إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة النصوح، والعزم على العودة إلى الله - عزّ وجلّ، والتقرّب إليه بالعبادات والقربات المختلفة؛ وذلك لما في التوبة من خيرٍ وفلاحٍ للعبد. العزم الأكيد على استثمار الأيام العشر بالأعمال الصالحة، فإن حرص العبد على ذلك بشدّةٍ وعزم عليه أعانه الله عزّ وجلّ، وهيأ له من الأسباب ما تساعده.

وأضاف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، كذلك التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والتقرُّب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر، قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه ينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يجتهد في العبادة من صلاة وقراءة للقرآن، وذكر لله تعالى، واستغفار، وصلة رحم، وغيرها.

وقال المنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبوعقيل أن القافلة الدعوية ستجوب مساجد إدارة أوقاف غرب طهطا منها مسجد آل حامد بالصفيحة وعمرو بن العاص وابو شقة وآل محروس ولواء الإسلام والمصطفى وتشمل القافلة خطبة الجمعة ومقارئ قرآنية وتكريم أطفال البرنامج الصيفي للطفل.