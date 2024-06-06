فحص 174 ألف مواطن بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أن 174 ألف و21 مواطن تلقوا الخدمات الصحية ضمن "9" مبادرات من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، خلال شهر مايو من العام المنتهي والتى تحظى بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد محروس، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عاطف المشنب مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية، أنه تم فحص 101 ألف و277 مواطن من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج والتى تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم وتشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشري بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم Rh والهيموجلوبين.



كما تم فحص 40 ألف و472 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأضاف محروس، أنه تم فحص ما يقرب من 9 آلاف مواطن من خلال مبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية وتستهدف أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات الناتجة عن هذه الأمـراض والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق.

وبمبادرة الاعتلال الكلوي تم فحص أكثر من 8 آلاف و500 مواطن وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأكد مسئول المبادرات الرئاسية، أن مبادرة السمعيات والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري وتم من خلالها فحص ما يقرب من 7 آلاف و500 طفل وتهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

كما تم فحص 5 آلاف و44 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

وتأتى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة حيث تم فحص 1602 مواطن من خلالها

وتشمل المبادرة جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة وهى مبادرة مجانية بالكامل.

أما عن مبادرة قلبك أمانة والتى تعتبر الرائدة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "باير " العالمية تحت مظلة "100 مليون صحة "بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية من خلال توفير الكشف المبكر والرعاية للمصابين بأمراض القلب والوقاية منها وتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة والتي من خلالها تم فحص 434 مواطن .

كما تم فحص 386 مسن من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة للكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا والسمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي وخدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.