غدًا.. حفل فني لأعمال الموسيقار محمد فوزى بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا فنيًا لأعمال الفنان محمد فوزى، تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في الثامنة والنصف مساء غدا الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور .

ويضم برنامج الحفل مجموعة من أعماله منها: عمري ما دقت الحب ، مال القمر ماله ، يا أعز من عيني ، راح توحشيني ، طير بينا يا قلبي ، كل دقة في قلبي ، الشوق الشوق ، لقيته لقيته ، أنا قلبي خالي ، تملي في قلبي ، داري العيون بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر.

يذكر أن الفنان محمد فوزي أحد أشهر الموسيقيين المصريين عمل كملحن ومطرب وممثل ومنتج ، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وترك رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا.

يأتي ذلك فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.