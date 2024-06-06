مصرع طفل غرقاً فى ترعة كاسر بكوم أمبو بأسوان

لقى طفل مصرعة غرقًا فى مياه ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغاً يفيد بغرق شخص بترعة كاسر ،وتم إنتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وجري الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

درجات الحرارة

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين أن الجثة لصغير يدعى محمد رمضان محمد عبد الله، يبلغ من العمر 13 سنه، وكان يسبح فى الترعة هروباً من حرارة الطقس التى وصلت 47° وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.