مليون فلسطيني سيواجهون خطر الموت جوعًا خلال أيام بسبب الحرب في غزة

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ما يقرب من مليون فلسطيني سوف يواجهون خطر الموت جوعا خلال أيام بعد أن بات قطاع غزة على شفا المجاعة بسبب الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت كاتبة المقال إيما جراهام هاريسون أن أعداد الوفيات بسبب الجوع في القطاع في تزايد مستمر على نحو يدعو للقلق، مؤكدة أن الجوع القارس الذي يعاني منه سكان غزة منذ عدة أشهر يشكل خطرا داهما خاصة على الأطفال الذين يتعرضون لسوء التغذية الحاد.

وأشار المقال إلى تصريحات صادرة عن شبكة "الإنذار المبكر للمجاعة" (فيوز)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تؤكد فيها أن شمال قطاع غزة يعاني بالفعل من المجاعة منذ شهر أبريل الماضي.

ونوه المقال إلى أن وكالات الإغاثة الدولية حذرت من أن ما يقرب من مليون فلسطيني سوف يواجهون خطر الموت جوعا بحلول منتصف يوليو القادم إذا استمر الوضع الغذائي على ما هو عليه في الوقت الحالي.

ويضيف المقال أن الحرب المشتعلة حاليا في القطاع تعرقل الجهود من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع، مشيرا إلى أن الصراع الحالي يعيق كذلك عملية جمع البيانات لمعرفة الأعداد الحقيقية للذين يتعرضون للمجاعة بسبب الحرب.

وتشير تقارير شبكة الإنذار المبكر أن سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه أطفال غزة سوف يتسبب في أعراض جانبية خطيرة ومزمنة سوف يعاني منها الأطفال مدى الحياة.

ويسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات مارتن جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والتي يقول فيها أن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بات شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية، مؤكدا أهمية فتح جميع المعابر وتوفير ممرات آمنة لتزويد قطاع غزة بما يحتاجه من مساعدات إنسانية.

وفي الوقت نفسه أكد تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة عن الأمن الغذائي حول العالم أن ضحايا الجوع في غزة في تزايد مستمر.

وأكد التقرير أنه في ظل استمرار إطلاق النار في القطاع سوف يستمر ارتفاع أعداد الضحايا على نحو ملحوظ في الوقت الحالي وفي المستقبل.

ويلفت المقال في الختام إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة أصبح أسوء من المناطق الأخرى في القطاع بسبب الاجتياح البري الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ ما يزيد على ثمانية أشهر.