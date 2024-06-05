جامعة حلوان تعلن توفير منفذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، توفير منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به جامعة حلوان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جامعة حلوان تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية

منفذ جامعة حلوان لبيع اللحوم والدواجن

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المنفذ في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، والذي يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي ليشمل دعم منتسبي الجامعة.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى حرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

منفذ جامعة حلوان

وأشاد منتسبي جامعة حلوان بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكد منتسبو جامعة حلوان أن الجامعة دائماً ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها .

ويقام منفذ بيع اللحوم والدواجن في جامعة حلوان اعتبارا من اليوم وحتى غدا 6 يونيو 2024 بمنفذ متنقل داخل الحرم الجامعي أمام المبنى الادارى بجوار مدرج (10).

أما اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 يكون مقر المنفذ الرئيسي لبيع اللحوم الحمراء والدواجن بالمطعم المركزى في جامعة حلوان أمام مدرج (3).