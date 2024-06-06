«الجنيدي» يوجه بضبط النفس واحتواء الطلاب في إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول بإدارة بلبيس التعليمية ليتابع انتظام الامتحانات بلجنتي بنين بلبيس ومقرها معهد بلبيس الإعدادي ولجنة فتيات بلبيس مقرها مدرسة الكيلانية للغات.

خلال جولته، اطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على انضباط اللجان كافة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الالتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد والمنظمة لأعمال الامتحانات، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم.

كما تابع رئيس أزهر الشرقية مقر الاختبارات الشفوية الإلكترونية بتلك اللجان، واطمأن على مراجعة الملفات الصوتية للاختبارات والتأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلي.

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم الخميس في مادة "البلاغة" ولم ترصد لجان المتابعة وغرفة العمليات أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وفي سياق متصل، اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر أمس الأربعاء، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م ، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، حيث تقدم لآداء الامتحان 142 ألفا و772 طالب وطالبة حضر منهم141 ألفا و791 طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 1156 طالب وطالبة حضر منهم 1089.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.