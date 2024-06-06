الحرارة تصل لـ41 درجة.. تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم الخميس ذرورة الموجة الشديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة، وشمال سيناء، حيث تسجل الحرارة 41 درجة في الظل.



وقد حذرت الأرصاد الموطنين من التعرض اليوم لأشعة الشمس المباشرة، بسبب قوة الأشعاع الشمسي، والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والذي يستمر لمدة 48 ساعة متواصلة.

طقس شديد الحرارة:

يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، لذلك يجب الإكثار من شرب السوائل، وضرورة وضع أغطية على الرأس عند مغادرة المنزل أو العمل، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا:



القاهرة: الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 41 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 41 الصغرى 22.

بنها: العظمى 40 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 39 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 41 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 41 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 40 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 42 الصغرى 22.

السويس: العظمى 41 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية:



الإسكندرية: العظمى 32 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 33 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 31 الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 35 الصغرى 18.