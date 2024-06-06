عامل يشرع في التخلص من آخر بسبب مشادة كلامية بينهما بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "مؤمن . ا . ع . ا" 18 سنة عامل مصاباً بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والد المصاب "إبراهيم . ع . ا . م" 57 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم "عبد الله . م . ع . م" 23 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب المزاح بينهما .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهم "م . خ . خ" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب ابو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه تفيد قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت مصادرة السلاح الناري المضبوط وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .